Un'istantanea del progresso culturale della Cina (3)

A gennaio 2022, l'episodio finale dell'audiodramma cinese 'Three-Body' è stato rilasciato sulla piattaforma audio online Ximalaya tra i fragorosi applausi degli utenti di Internet.

Tale episodio ha segnato il completamento del radiodramma in 100 episodi basato sul pluripremiato romanzo di fantascienza di Liu Cixin 'The Three-Body Problem', con l'hashtag 'How do you like 'Three-Body' radio drama' (ovvero 'quanto ti piace il radiodramma 'Three-Body') che ha generato milioni di letture sulla piattaforma di microblogging Weibo.

'The Three-Body Problem' è il primo libro di una trilogia fantascientifica che ruota attorno al contatto della fisica Ye Wenjie con la civiltà Trisolaran che abita in un sistema a tre soli e segue gli scontri secolari tra terrestri e alieni.

Non è la prima volta in cui 'The Three-Body Problem' si trova in prima pagina. È arrivato solo due mesi dopo il rilascio del primo trailer dell'attesissimo adattamento televisivo cinese del romanzo da parte della piattaforma cinese di streaming online Tencent Video nel novembre 2021.

Servendo come esempio del fascino dell'arte cinese e delle creazioni letterarie, la popolarità di cui ha goduto 'The Three-Body Problem' riecheggia anche nei passi decisi della Cina mirati alla promozione dei servizi culturali nello scorso decennio.

Stando alle cifre ufficiali, il numero di musei nella nazione è passato da 2.838 nel 2012 a 3.671 nel 2021 e quello delle biblioteche pubbliche da 2.975 a 3.217, mentre il numero annuale di libri stampati in Cina è passato da 8,1 miliardi a 11 miliardi.

Inoltre, è migliorata la disponibilità di applicazioni IT importanti per la fornitura di servizi culturali, dato che il numero degli utenti cinesi in rete è salito da 564 milioni nel 2012 a 1,03 miliardi nel 2021.