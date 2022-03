Un'istantanea del progresso culturale della Cina (2)

(XINHUA) - PECHINO, 10 MAR - L'INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA Nel costruire una società moderatamente prospera sotto tutti gli aspetti, la Cina ha promosso un'evoluzione creativa della cultura tradizionale raffinata. Al contempo, i servizi culturali pubblici sono stati migliorati, con il prosperare di programmi e industrie culturali; in primis, l'industria cinematografica cinese, quella fantascientifica e lo sviluppo di Internet, per citarne alcuni.

Prima dello scoppio della pandemia Covid-19 nel 2020, il totale del box office cinese su base annua è cresciuto direttamente da 17 miliardi di yuan (circa 2,69 miliardi di dollari) nel 2012 a 64 miliardi di yuan nel 2019.

A seguito dell'epidemia, la Cina ha continuato a guidare il mondo in termini di velocità di ripresa della propria industria cinematografica e ha rivendicato la corona del box office mondiale per due anni consecutivi, con 20 miliardi di yuan nel 2020 e 47 miliardi di yuan nel 2021.

Il panorama del box office cinese è anche molto differente da quello dei primi anni 2010 e delle annualità precedenti, quando molti dei maggiori guadagni annuali provenivano da titoli di Hollywood.

Con un costante miglioramento della qualità, i titoli nazionali rappresentano attualmente la stragrande maggioranza delle entrate annuali del box office della Cina. "Nel complesso, con il miglioramento della qualità dei film nazionali, il pubblico si sta allontanando dalle pellicole di Hollywood", ha affermato Yin Hong, vice presidente della China Film Association e professore alla Tsinghua University.

Il film patriottico cinese del 2021 'The Battle at Lake Changjin', ambientato durante la guerra per la resistenza all'aggressione statunitense e l'aiuto alla Corea (1950-1953), ha incassato ben 5,77 miliardi di yuan, diventando la pellicola con il miglior guadagno di tutti i tempi al box office cinese.

Yin prevede che i film d'animazione della Cina conseguano una svolta nel campo della comunicazione della cultura cinese al resto del mondo, notando "uno stile artistico unico dell'animazione cinese in via di realizzazione, che si distacca dal vecchio stile hollywoodiano o dall'animazione giapponese".

