Pechino 2022 offre opportunità di business

(XINHUA) - PECHINO, 10 MAR - Il successo delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 ha stimolato lo sviluppo degli sport su ghiaccio e neve e delle relative industrie in Cina, stando a quanto affermato dal presidente di Mount Tai Sports, colosso dell'industria sportiva cinese.

"Un gran numero di attrezzature Made-in-China per gli sport su ghiaccio e neve utilizzate nei Giochi Invernali di Pechino hanno registrato un grande miglioramento in termini di innovazione sci-tech nell'industria sportiva e nell'arricchimento dei prodotti per le discipline invernali", ha dichiarato Bian Zhiliang.

Mount Tai Sports vanta un gruppo di ricerca e sviluppo che comprende più di 300 membri.

"Un maggior numero di imprese investiranno nel campo di R&D di prodotti e attrezzature per gli sport invernali a seguito di Pechino 2022", ha osservato Bian, aggiungendo che l'industria manifatturiera in Cina delle discipline su ghiaccio e neve sta abbracciando questa storica opportunità.

Stando al National Bureau of Statistics fino ad ottobre 2021 erano 346 milioni i cinesi, quasi un quarto della popolazione della nazione, ad aver preso parte agli sport invernali.

"L'aumento della partecipazione agli sport invernali da parte degli abitanti ha fatto prosperare il mercato delle attrezzature per gli sport invernali cinesi. Con la popolarità delle Olimpiadi Invernali, un maggior numero di consumatori riconosce la necessità di attrezzature professionali per le discipline su ghiaccio e neve", ha dichiarato Wang Xueli, direttore del centro per lo sviluppo dell'industria sportiva della Tsinghua University.

Molti produttori cinesi hanno visto un'opportunità d'oro nelle Olimpiadi Invernali di Pechino.

Harbin Hongji Cable Engineering Co. Ltd, produttore specializzato nella ricerca e nello sviluppo della tecnologia degli impianti a fune, e nella loro produzione, ha venduto i suoi impianti a fune per lo sci, i trasportatori sciistici e altri prodotti agli Stati dell'Asia centrale e sudorientale, oltre che a 12 province e municipalità della Cina.

Allo stesso modo, Qiqihar Heilong International Ice and Snow Equipment Co., Ltd, un'azienda situata nella provincia cinese nord-orientale dell'Heilongjiang ha registrato un aumento annuale del 40% del suo fatturato complessivo.

Ju Peihong, direttore generale della società, ha notato importanti progressi tecnologici nei propri prodotti, tra cui una lama per i pattini in lega di titanio che ha migliorato la stabilità della lama del pattino e ridotto il peso di circa il 10%.

"Lo sviluppo dell'industria degli sport invernali è sulla buona strada", ha fatto sapere Ding Shizhong, presidente e Ceo di Anta Sports, azienda cinese leader nell'abbigliamento sportivo e sponsor dei Giochi di Pechino.

Ding ha inoltre notato che nel periodo post-olimpico sono necessari maggiori sforzi per coltivare marchi indipendenti, sostenere lo sviluppo di cluster industriali per le attrezzature sportive invernali, e approfondire la cooperazione tra università e imprese con lo scopo di promuovere il talento per il settore. (XINHUA)