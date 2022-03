Pechino 2022 offre opportunità di business

(XINHUA) - PECHINO, 10 MAR - Il successo delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 ha stimolato lo sviluppo degli sport su ghiaccio e neve e delle relative industrie in Cina, stando a quanto affermato dal presidente di Mount Tai Sports, colosso dell'industria sportiva cinese.

"Un gran numero di attrezzature Made-in-China per gli sport su ghiaccio e neve utilizzate nei Giochi Invernali di Pechino hanno registrato un grande miglioramento in termini di innovazione sci-tech nell'industria sportiva e nell'arricchimento dei prodotti per le discipline invernali", ha dichiarato Bian Zhiliang.

Mount Tai Sports vanta un gruppo di ricerca e sviluppo che comprende più di 300 membri.

"Un maggior numero di imprese investiranno nel campo di R&D di prodotti e attrezzature per gli sport invernali a seguito di Pechino 2022", ha osservato Bian, aggiungendo che l'industria manifatturiera in Cina delle discipline su ghiaccio e neve sta abbracciando questa storica opportunità. (SEGUE)