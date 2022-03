Pechino 2022 offre opportunità di business (3)

(XINHUA) - PECHINO, 10 MAR - Allo stesso modo, Qiqihar Heilong International Ice and Snow Equipment Co., Ltd, un'azienda situata nella provincia cinese nord-orientale dell'Heilongjiang ha registrato un aumento annuale del 40% del suo fatturato complessivo.

Ju Peihong, direttore generale della società, ha notato importanti progressi tecnologici nei propri prodotti, tra cui una lama per i pattini in lega di titanio che ha migliorato la stabilità della lama del pattino e ridotto il peso di circa il 10%.

"Lo sviluppo dell'industria degli sport invernali è sulla buona strada", ha fatto sapere Ding Shizhong, presidente e Ceo di Anta Sports, azienda cinese leader nell'abbigliamento sportivo e sponsor dei Giochi di Pechino.

Ding ha inoltre notato che nel periodo post-olimpico sono necessari maggiori sforzi per coltivare marchi indipendenti, sostenere lo sviluppo di cluster industriali per le attrezzature sportive invernali, e approfondire la cooperazione tra università e imprese con lo scopo di promuovere il talento per il settore. (XINHUA)