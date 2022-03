Pechino 2022: lo sport,la grande passione dei cinesi (2)

(XINHUA) - PECHINO, 10 MAR - Secondo le statistiche ufficiali, le strutture sportive cinesi sono passate da 1,69 milioni del 2013 a 1,95 milioni nel 2017, fino a 3,97 milioni nel 2021. La percentuale della popolazione che si dedica con regolarità all'esercizio fisico è passata dal 28,2% nel 2011 al 37,2% nel 2020.

Il decennio di cambiamenti fa parte dell'ambito degli sforzi della Cina per costruire una società moderatamente prospera. Nel 2021 il Pil pro capite del Paese è salito a 80.976 yuan, o 12.551 dollari se calcolato in base al tasso di cambio medio annuo, rispetto ai 39.771 yuan del 2012.

I cinesi benestanti ora hanno più tempo e fondi da spendere per lo sport. Nel 2020 la produzione totale dell'industria sportiva cinese ha raggiunto 2.740 miliardi di yuan (circa 433,5 miliardi di dollari). Un recente sondaggio ha mostrato che l'87% delle persone che affermano di allenarsi spesso dedicano all'attività fisica da 30 minuti a 2 ore per sessione.

Inoltre, la popolazione cinese si sente più fiduciosa negli sport competitivi, vedendo gli atleti sfidare i propri limiti con tenacia e passione, indipendentemente dal fatto che salgano o meno sul podio.

Il velocista Su Bingtian ha fatto la storia ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 come primo atleta cinese a qualificarsi per la finale dei 100 metri maschili. Arrivando sesto, Su è diventato un'icona sportiva popolare in Cina ed è stato il portabandiera del Paese alla cerimonia di chiusura dei Giochi, nonché uno dei tedofori alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022.

La popolarità dello sport in Cina è destinata a crescere ulteriormente, dato che la nazione ha intrapreso il suo nuovo percorso di costruzione di un moderno Paese socialista.

Da un piano di sviluppo per lo sport presentato durante il periodo del 14mo Piano quinquennale emerge che il 38,5% della popolazione cinese inizierà a fare regolare esercizio fisico entro il 2025, portando le dimensioni complessive del settore sportivo cinese a 5.000 miliardi di yuan. (XINHUA)