Pechino 2022: il sogno dello sciatore paralimpico

(XINHUA) - YANQING, 10 MAR - Sebbene Liang Jingyi non sia riuscito a salire nuovamente sul podio nello slalom gigante maschile di sci alpino ai Giochi Paralimpici Invernali di Pechino, il suo ottavo posto è stato comunque il miglior piazzamento in gara per uno sciatore cinese.

Quest'ultimo ha commentato: "non sono nelle condizioni migliori, vorrei riposarmi bene e poi prepararmi per la mia ultima gara di sabato".

Il braccio sinistro dell'atleta è rimasto danneggiato in seguito a un errore medico avvenuto alla sua nascita, ma questo non gli ha impedito di partecipare alle attività sportive sin da bambino.

Li Xinying, insegnante della scuola primaria che frequentava Liang ha detto ai microfoni di Xinhua: "ha una grande determinazione. È molto competitivo e dà sempre il massimo per realizzare i suoi sogni".

Nel 2016 Liang è stato selezionato dalla squadra cinese di sci di fondo paralimpico, per poi unirsi alla nazionale di sci alpino paralimpico.

Lo sportivo ha spiegato: "all'inizio non riuscivo a stare sugli sci. Quando ho affrontato la mia prima competizione ufficiale ero davvero nervoso e dubitavo di arrivare fino alla fine".

Nel 2021 Liang si è fratturato la clavicola in una sessione di allenamento pre-gara, ma è stato dimesso presto dall'ospedale per partecipare ai Giochi nazionali cinesi per disabili e nonostante ciò ha conquistato l'argento nella gara di slalom.

(SEGUE)