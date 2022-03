Pechino 2022: il sogno dello sciatore paralimpico (2)

(XINHUA) - YANQING, 10 MAR - Il 5 marzo, la prima giornata delle Paralimpiadi Invernali di Pechino, Liang è arrivato quarto nella discesa libera, mancando il podio per 0,19 secondi, ma lo sportivo ha commentato così: "non ha influito molto sul mio umore. Ho pensato che non devo farmi influenzare da una sconfitta perché ho ancora molte gare a cui partecipare".

Dopo 24 ore, Liang è arrivato primo nel Super-G, accompagnando la conquista dell'oro come primo sciatore alpino maschio che rappresenta la Cina ai Giochi Paralimpici Invernali a queste parole: "ha superato le mie aspettative. Mai avrei pensato di poter vincere una medaglia d'oro. Pensavo solo che sarebbe stato bello se avessi fatto una buona performance".

L'atleta ha riferito a Xinhua che, sotto la guida dell'allenatore italiano di alto livello Dario Capelli, gli sciatori cinesi sono migliorati molto negli ultimi anni e stanno diventando sempre più forti.

Liang, dal canto suo, non ha mai avuto paura di affrontare qualsiasi concorrente o difficoltà, commentando: "posso realizzare tutto quello che può fare un atleta normodotato.

Rispetto a loro, posso anche fare meglio", e aggiunge, "se continui a inseguire i tuoi sogni, diventerai un abile sciatore.

La vera disabilità è rinunciare al proprio sogno". (XINHUA)