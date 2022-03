Paralimpiadi promuovono 'mentalità di accessibilità'

(XINHUA) - PECHINO, 10 MAR - Il Comitato Organizzatore di Pechino 2022 (Bocog) ha invitato a promuovere una 'mentalità di accessibilità' proprio grazie all'aver ospitato i Giochi Paralimpici Invernali di Pechino 2022.

Il portavoce del Bocog Yan Jiarong ha espresso le sue osservazioni nel corso di una conferenza stampa tenutasi oggi, definendo come una "mentalità di accessibilità" sia un "fondamento indispensabile".

"Le persone sanno già molto sull'accessibilità in termini di strutture", ha spiegato Yan. "Ciò che voglio sottolineare è la promozione di una 'mentalità dell'accessibilità', un fondamento indispensabile per promuovere la causa delle persone con disabilità e costruire una società inclusiva." Il portavoce ha continuato: "è ancora più importante e un compito maggiormente difficile è quello di rimuovere tali barriere nel mondo". (SEGUE)