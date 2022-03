Paralimpiadi promuovono 'mentalità di accessibilità' (2)

(XINHUA) - PECHINO, 10 MAR - "Una 'mentalità di accessibilità' è molto semplice. Ognuno di noi ha un cuore comprensivo e tollerante, e deve rispettare veramente, interessarsi e aiutare gli amici con disabilità in modo tale che possano integrarsi al meglio nella società", ha spiegato Yan.

"Si spera che le Paralimpiadi Invernali di Pechino aiutino nel cambiamento dell'atteggiamento della società nei confronti delle persone con disabilità, che portino la popolazione a prestare maggiore attenzione al miglioramento delle loro capacità, le aiutino a partecipare alla vita sociale su base paritaria, ad ottenere migliori opportunità lavorative, di istruzione, di assistenza sanitaria e a migliorare costantemente il senso di sicurezza, guadagno, felicità", ha aggiunto il portavoce del Bocog.

Yan ha inoltre sottolineato che, come si legge nel motto di Pechino 2022 'Insieme per un futuro condiviso', "insieme" è la chiave, concludendo: "continueremo a prenderci cura delle persone con disabilità come abbiamo sempre fatto". (XINHUA)