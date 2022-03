Paralimpiadi: Macrì, vita non è solo Para ice hockey

(XINHUA) - PECHINO, 10 MAR - Per l'atleta italiano di Para ice hockey Andrea Macrì, lo sport che pratica non è abbastanza per riassumere la sua esperienza di vita.

Basti pensare che prima di arrivare ai Giochi Paralimpici Invernali di Pechino, lo sportivo ha sostenuto una serie di esami per ottenere la qualifica di sommelier.

L'italiano ha una vasta gamma di altri hobby, tra cui il giardinaggio e il tennis su sedia a rotelle, alcuni dei quali intrapresi dopo l'incidente che gli ha cambiato la vita.

All'età di 17 anni infatti, a seguito del crollo di un soffitto, le sue gambe e la sua spina dorsale sono rimaste schiacciate da alcuni condotti in ferro, rendendolo paraplegico.

Dopo il tragico episodio, Macrì è diventato più introverso e ha perso la direzione della sua vita. Tuttavia, con il sostegno dei familiari, ha iniziato a partecipare a programmi di riabilitazione sportiva.

Una volta uscito da quel momento buio, il giovane ha iniziato a praticare la scherma in carrozzina e il Para hockey su ghiaccio, vincendo l'argento nel fioretto a squadre ai campionati mondiali di scherma del 2011 a Catania e qualificandosi per i Giochi Paralimpici di Londra 2012.

"Mi piacevano più gli sport di squadra che quelli individuali, così ho dato la priorità al Para ice hockey", ha detto Macrì ai microfoni di Xinhua.

Ora il Para ice hockey, o 'sledge hockey', è diventato una delle componenti principali della sua vita: "dopo il mio incidente, non mi aspettavo e non sapevo quanta passione avessi dentro di me per questo sport". (SEGUE)