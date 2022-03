Covid:esercito Cina ha cooperato con oltre 50 Paesi

(XINHUA) - PECHINO, 10 MAR - L'Esercito Popolare di Liberazione cinese (noto anche con l'acronimo Pla dalla sua dizione inglese) ha svolto un ruolo attivo nella lotta globale contro il Covid-19, sostenendo pienamente il contenimento dell'epidemia interna.

È quanto affermato ieri da Wu Qian, portavoce della delegazione dell'Esercito Popolare di Liberazione e della Polizia Armata del Popolo.

Quest'ultimo, nel partecipare alla quinta sessione della 13esima Assemblea Nazionale del Popolo, ha detto che l'esercito cinese ha fornito aiuti vaccinali anti Covid-19 ai militari di oltre 30 Paesi, tra cui Pakistan, Cambogia, Mongolia e Guinea Equatoriale.

Il funzionario ha inoltre asserito che il Pla ha cooperato con i militari di oltre 50 Paesi nella lotta contro l'emergenza sanitaria, offrendo forniture mediche, inviando team di esperti e organizzando meeting virtuali per condividere l'esperienza acquisita in merito.

Wu ha infine dichiarato che, in questi tempi di difficoltà, l'esercito cinese rafforzerà la cooperazione con le autorità di difesa e le forze militari estere, promuovendo la costruzione di una comunità di salute globale per tutti. (XINHUA)