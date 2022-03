Cina:educatrice dello Xinjiang realizza il suo sogno

(XINHUA) - ÜRÜMQI, 10 MAR - Dopo sei anni di preparativi, Zubadan Aniwar ha realizzato il suo sogno di aprire il suo centro di educazione infantile nella città di Kuqa, nella regione autonoma Xinjiang Uygur della Cina nord-occidentale.

"Il nostro centro è dedicato principalmente ai bambini fino ai tre anni di età", spiega l'educatrice 34enne, "alcuni genitori devono lavorare e non hanno tempo per prendersi cura dei figli durante il giorno. Molti sperano invece che i loro bambini possano ricevere un'educazione presso istituzioni di livello professionale durante la fase critica del loro sviluppo intellettuale".

Grazie ai miglioramenti significativi degli standard di vita della gente del posto, l'istruzione dei bambini è diventata una priorità, con l'investimento di più fondi ed energie a tal fine.

Ispirata da suo padre, anche lui insegnante, Aniwar ha sviluppato un amore per l'apprendimento sin dalla tenera età e i progressi osservati nell'educazione dei bambini a livello locale l'hanno ulteriormente incoraggiata a perseguire una carriera nel campo della didattica.

Nel 2014, Aniwar si è unita a un'agenzia di educazione infantile a Pechino dopo aver visitato una serie di agenzie simili in tutto il Paese: "quella con sede a Pechino non solo ha curricula eccellenti, ma li aggiorna anche ogni anno, cosa che ho trovato piuttosto intrigante", spiega.

La giovane docente ha anche conseguito una certificazione per la qualifica di educatrice infantile esperta, grazie a un corso di formazione professionale seguito a Shanghai.

Aniwar ha aperto il suo centro educativo nel 2020, e attualmente accoglie circa 50 bambini con programmi che includono allenamento fisico, aritmetica e educazione musicale.

Lavorano con lei presso il centro alcune donne del posto, tutte educatrici qualificate con certificazioni rilasciate da organizzazioni professionali.

Oltre a gestire il centro, Aniwar offre anche un corso di assistenza all'infanzia in un istituto di formazione tecnica a Kuqa, per aiutare più persone a conseguire le relative certificazioni.

"Spero che le donne non si limitino a occuparsi della famiglia e che, sempre in numero maggiore, possano arricchire le proprie vite creando i propri valori", ha concluso l'insegnante.

