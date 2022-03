Cina:educatrice dello Xinjiang realizza il suo sogno

(XINHUA) - ÜRÜMQI, 10 MAR - Dopo sei anni di preparativi, Zubadan Aniwar ha realizzato il suo sogno di aprire il suo centro di educazione infantile nella città di Kuqa, nella regione autonoma Xinjiang Uygur della Cina nord-occidentale.

"Il nostro centro è dedicato principalmente ai bambini fino ai tre anni di età", spiega l'educatrice 34enne, "alcuni genitori devono lavorare e non hanno tempo per prendersi cura dei figli durante il giorno. Molti sperano invece che i loro bambini possano ricevere un'educazione presso istituzioni di livello professionale durante la fase critica del loro sviluppo intellettuale".

Grazie ai miglioramenti significativi degli standard di vita della gente del posto, l'istruzione dei bambini è diventata una priorità, con l'investimento di più fondi ed energie a tal fine.

Ispirata da suo padre, anche lui insegnante, Aniwar ha sviluppato un amore per l'apprendimento sin dalla tenera età e i progressi osservati nell'educazione dei bambini a livello locale l'hanno ulteriormente incoraggiata a perseguire una carriera nel campo della didattica. (SEGUE)