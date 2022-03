Cina:educatrice dello Xinjiang realizza il suo sogno (2)

(XINHUA) - ÜRÜMQI, 10 MAR - Nel 2014, Aniwar si è unita a un'agenzia di educazione infantile a Pechino dopo aver visitato una serie di agenzie simili in tutto il Paese: "quella con sede a Pechino non solo ha curricula eccellenti, ma li aggiorna anche ogni anno, cosa che ho trovato piuttosto intrigante", spiega.

La giovane docente ha anche conseguito una certificazione per la qualifica di educatrice infantile esperta, grazie a un corso di formazione professionale seguito a Shanghai.

Aniwar ha aperto il suo centro educativo nel 2020, e attualmente accoglie circa 50 bambini con programmi che includono allenamento fisico, aritmetica e educazione musicale.

Lavorano con lei presso il centro alcune donne del posto, tutte educatrici qualificate con certificazioni rilasciate da organizzazioni professionali.

Oltre a gestire il centro, Aniwar offre anche un corso di assistenza all'infanzia in un istituto di formazione tecnica a Kuqa, per aiutare più persone a conseguire le relative certificazioni.

"Spero che le donne non si limitino a occuparsi della famiglia e che, sempre in numero maggiore, possano arricchire le proprie vite creando i propri valori", ha concluso l'insegnante.

