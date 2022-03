Cina: centro logistico raggiunge carbon neutrality

(XINHUA) - PECHINO, 10 MAR - Il centro logistico smart 'Asia No.1' di Xi'an, gestito dal colosso cinese della vendita al dettaglio online Jd.com, ha raggiunto la neutralità carbonica nel 2021.

Stando alla società, i 100.000 metri quadrati di apparecchiature per la produzione di energia fotovoltaica che coprono il tetto del magazzino, supportano il funzionamento del centro logistico con l'energia green che alimenta gli impianti di automazione del centro e ricarica i veicoli elettrici durante il giorno.

Di notte, invece, i dispositivi di accumulo energetico possono rilasciare l'elettricità green immagazzinata durante il giorno per soddisfare il picco di domanda.

Duan Yanjian, di Jd Logistics, ha spiegato che i robot di smistamento e prelievo dei pacchi possono funzionare anche senza luce, aggiungendo che arrivano a risparmiare 2.283 kWh al minuto, quasi quanto il consumo elettrico di una famiglia media in un anno e mezzo.

Le emissioni residue del centro logistico smart vengono compensate dall'acquisto di certificati China Certified Emissions Reduction (Ccer).

Jd Logistics ha distribuito circa 20.000 veicoli a nuova energia in oltre 50 città del Paese i quali, messi in combinazione con le infrastrutture di ricarica a energia pulita, si stima possano ridurre le emissioni di anidride carbonica di circa 400.000 tonnellate all'anno, equivalenti alla quantità assorbita da 20 milioni di alberi nello stesso periodo.

Il centro logistico smart 'Asia No.1' di Xi'an è stato messo in funzione nel 2019. Con una superficie di quasi 300.000 metri quadrati, il magazzino può smistare in media mezzo milione di pacchi al giorno, rappresentando uno dei più grandi del suo genere nel nord-ovest della Cina. (XINHUA)