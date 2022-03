Pechino 2022: sciatore di fondo cinese fa la storia

(XINHUA) - CHONGLI, 09 MAR - Il parasciatore di fondo Zheng Peng ha continuato a fare la storia nel viaggio paralimpico invernale cinese oggi quando ha vinto il titolo maschile di sprint sitting a Pechino 2022.

Dopo essere stato premiato nella long distance sitting domenica scorsa, Zheng, 29 anni, è diventato il primo paralimpico invernale cinese a conquistare due ori paralimpici.

Il record di Zheng è pareggiato dalla sua compagna di squadra Yang Hongqiong, che ha ottenuto il suo secondo oro paralimpico a Pechino 2022 nella sprint sitting femminile, solo mezz'ora dopo la vittoria di Zheng di oggi.

Dopo aver iniziato a praticare lo sport nel 2016, Zheng è diventato il primo parasciatore cinese a vincere un argento in una gara della Coppa del mondo in Canada nel 2017.

Gli atleti cinesi avevano gareggiato ai Giochi paralimpici invernali di Salt Lake City 2002, dove tre sciatori di fondo avevano partecipato nelle gare maschili. Il numero è salito a 16 a PyeongChang 2018, dove hanno partecipato 12 uomini e 4 donne.

Prima di Pechino 2022, il top performer era Zheng, che è arrivato quarto nella 15 km sitting a PyeongChang 2018, con un distacco di 15,8 secondi dal bronzo.

Il rammarico per il mancato podio ha motivato Zheng a concentrarsi sui suoi punti deboli ed è stato ripagato del duro lavoro quando ha conquistato l'oro nell'evento al National Biathlon Center domenica scorsa, 14,6 secondi meno del compagno di squadra Mao Zhongwu che si è classificato in seconda posizione. (SEGUE)