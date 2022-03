Pechino 2022: sciatore di fondo cinese fa la storia (2)

(XINHUA) - CHONGLI, 09 MAR - Dopo la gara di domenica, Zheng ha dichiarato: "sono molto emozionato. È un sogno che si avvera.

A PyeongChang, non ero abbastanza forte né mentalmente né fisicamente. Ora, dopo altri quattro anni di allenamento, sono in una condizione fisica migliore".

Dopo il trionfo di oggi, Zheng, che ha fatto guadagnare alla Cina il suo nono oro a questi Giochi, ha affermato: "tutti i tifosi ci hanno acclamati, trasmettendoci la carica giusta. Ci siamo sentiti incoraggiati e ne abbiamo tratto molta forza".

Dopo che Pechino, insieme a Zhangjiakou, ha ottenuto il mandato di ospitare i giochi olimpici e paraolimpici invernali del 2022, la Cina ha avviato un'iniziativa per coinvolgere 300 milioni di persone negli sport invernali.

Il Paese ha investito molto nell'allenamento e nelle infrastrutture negli ultimi anni, compresa l'apertura per tutto l'anno del primo tunnel asiatico per lo sci di fondo.

Prima delle Paralimpiadi Invernali di Pechino, le squadre cinesi di Para biathlon e sci di fondo si sono allenate per quasi due mesi a Baiyin, nella provincia del Gansu, in Cina nord-occidentale, che ha quasi la stessa altitudine e temperatura della sede delle Paralimpiadi a Chongli, Zhangjiakou.

Gli sciatori paralimpici cinesi sono arrivati a Chongli circa una settimana prima della cerimonia di apertura.

Finora, la Cina ha collezionato quattro medaglie d'oro nel para cross-country, due da Zheng e due da Yang, ai giochi di Pechino in corso.

Zheng parteciperà al suo ultimo evento, il mezzofondo maschile, sabato. La leggenda potrebbe continuare. (XINHUA)