Pechino 2022: orchestra ragazzi ipovedenti

(XINHUA) - CHONGQING, 09 MAR - Alla cerimonia di apertura dei Giochi Paralimpici Invernali di Pechino, tenutasi il 4 marzo, le soavi note dell'inno del Comitato Paralimpico Internazionale (Cpi) hanno risuonato in ogni angolo dello stadio.

Nell'ascoltare l'accattivante melodia, forse pochi hanno notato che i membri della banda di fiati che suonava il brano erano tutti ipovedenti e hanno dovuto affidarsi principalmente all'udito e al tatto per realizzare una performance straordinaria.

Ventitré dei 44 membri dell'orchestra sono completamente ciechi, ma questo non ha impedito loro di godersi il canto della vita. Il gruppo, chiamato 'Yangfan', che significa 'salpare' in cinese, appartiene a un centro di educazione speciale della municipalità di Chongqing in Cina sud-occidentale.

Li Longmei, la preside della scuola, ha fondato il gruppo di fiati nel 2011 dopo aver visto l'estremo entusiasmo dei suoi studenti ipovedenti dopo aver assistito all'esecuzione di una sinfonia musicale durante un concerto di Capodanno.

Li ha pensato tra sé e sé: "perché i nostri ragazzi non possono imparare a suonare gli strumenti?" e ha iscritto 36 di loro alla prima banda di fiati dell'istituto, progettata esclusivamente per coloro che hanno problemi di vista. Oggi, l'orchestra speciale ha più di 70 membri.

Inizialmente, agli studenti è stato insegnato solo come suonare gli strumenti, ma, dopo aver sentito i primi suoni emessi, i ragazzi volevano imparare di più, grazie al loro amore innato per la musica. (SEGUE)