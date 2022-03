Pechino 2022: orchestra ragazzi ipovedenti (2)

(XINHUA) - CHONGQING, 09 MAR - Uno dei suonatori di tuba della banda suonava l'ingombrante strumento a fiato in ottone, che ha una tonalità molto profonda, quasi ogni giorno per due o tre ore di pratica, anche durante le vacanze.

Il loro sincero amore per la musica e il duro lavoro li hanno ripagati. L'orchestra speciale si è esibita su diversi palcoscenici di tutto il Paese, compreso il National Center for the Performing Arts di Pechino.

La loro performance al Bird's Nest Stadium, che ha ospitato la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi di Pechino 2022, è stata un'esperienza emozionante, dopo i 49 giorni di preparazione.

Chen Haolin, 19 anni, cornista sostituta della banda, ha espresso il suo rammarico per non essersi potuta esibire alla cerimonia di apertura delle Paralimpiadi di Pechino, ma è stata contenta di vedere i suoi compagni in televisione: "prima non riuscivo neanche a immaginarmi che sarei stata in grado di suonare il corno come faccio ora. La musica può cambiare la vita e grazie a lei ho trovato il coraggio di affrontare qualsiasi cosa la vita mi proponga".

Mentre il Bird's Nest riecheggiava con la melodia d'autore eseguita dai giovani ipovedenti, i loro genitori a Chongqing, orgogliosi, scattavano foto alle televisioni come ricordo dello spettacolo musicale duramente conquistato.

Chen Jingbo, padre di Chen Junhao, il trombettista della band, ha visto un futuro completamente diverso in serbo per suo figlio dopo aver ascoltato la performance dal vivo della band: "mio figlio ha fatto qualcosa che io non avrei osato sognare quando avevo la sua età", ha affermato il padre del ragazzo, anche lui ipovedente, "la musica gli ha cambiato la vita e sono infinitamente orgoglioso di lui". (XINHUA)