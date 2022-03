Paralimpiadi:da Germania,lacrime gioia per la Walter

(XINHUA) - BERLINO, 09 MAR - Una linea telefonica è in grado di mettere in collegamento i cuori, indipendentemente dalla distanza che li separa.

La sciatrice tedesca di biathlon e sci di fondo Leonie Walter, ipovedente, che ha partecipato ai Giochi paralimpici invernali di Pechino 2022, non riusciva quasi a parlare tanto era sopraffatta dall'emozione.

Solo pochi minuti dopo essersi aggiudicata l'oro nella media distanza femminile di biathlon, la sportiva ha sentito la voce di sua madre al telefono di un giornalista della Tv tedesca.

La 18enne era in piedi accanto alla pista del centro nazionale di biathlon a Zhangjiakou mentre ascoltava Renate Walter dire che lei e suo padre erano in un fiume di lacrime mentre assistevano alla coraggiosa gara della figlia a 8.000 chilometri di distanza.

"Abbiamo pianto. Sì, non possono farlo solo gli altri genitori ma anche noi", ha detto la donna alla ragazza direttamente dal cuore della Foresta Nera.

Alla sciatrice è stato comunicato che il minuscolo villaggio di St. Peter, situato 20 chilometri a est di Friburgo, è in visibilio.

"Tutti a St. Peter ti stanno aspettando per acclamarti al tuo ritorno. Non vediamo l'ora che torni, siamo così orgogliosi, tutto il Paese è orgoglioso [di te]", ha detto la madre che si è presa un pomeriggio libero per rispondere alle telefonate di vicini, parenti e amici. (SEGUE)