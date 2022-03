Paralimpiadi:da Germania,lacrime gioia per la Walter (2)

(XINHUA) - BERLINO, 09 MAR - Leonie ha ripetuto più volte "grazie mamma" dopo aver concluso la gara della sua vita ai Giochi di Pechino, superando tutti e quattro i punti di tiro, con sprint lungo la linea ad alta velocità spinta dalla sua guida, Pirmin Strecker.

Ci sono voluti alcuni minuti affinché la 'ragazza d'oro' tedesca confermasse la sua vittoria, dato che ha dovuto attendere che gli altri concorrenti portassero a termine la loro gara.

"A un certo punto, tutti intorno a me hanno iniziato a saltare, sapevo che era andata e che ce l'avevo fatta", ha dichiarato entusiasta la sciatrice.

Sei settimane dopo il suo 18esimo compleanno, la tedesca ha aggiunto un sorprendente oro ai suoi due bronzi conseguiti in eventi precedenti sempre nel corso dei Giochi del 2022.

Il Ct tedesco Ralf Rombach ha definito l'atleta "un personaggio molto cool di età molto giovane".

Il presidente dell'associazione tedesca, Julius Beucher, invece ha detto di essere rimasto stupito da una delle più giovani atlete del team, aggiungendo che la medaglia d'oro è arrivata come una sorpresa.

Leonie Walter ha iniziato a sciare all'età di sette anni e uno degli allenatori del club di sci di St. Peter ha partecipato a un workshop per para-guide al fine di supportarla meglio. Per un po' si è allenata in un'accademia dell'associazione a Friburgo.

Mentre l'atleta tedesca era alle prese con una vera e propria maratona di interviste nella provincia cinese settentrionale dell'Hebei, sua madre, da casa, continuava a rispondere alle chiamate.

Alcuni insegnanti della scuola elementare del villaggio, proprietari di alimentari, postini, sarti ed ex ospiti in vacanza presso la fattoria di famiglia sono passati a lasciare fiori e biglietti di auguri.

"Non posso uscire nel villaggio; non riuscirei mai a tornare prima di mezzanotte perché ci sono così tante persone che vogliono fare due chiacchiere con me", ha concluso sua madre Renate. (XINHUA)