Paralimpiadi: gli enormi progressi della Cina

(XINHUA) - PECHINO, 09 MAR - La Cina si è aggiudicata la sua prima medaglia paralimpica invernale quattro anni fa a PyeongChang 2018, vincendo l'oro nel curling su sedia a rotelle.

Alla data di ieri, nei Giochi di Pechino 2022, la nazione ospitante è attualmente in testa nel medagliere con un totale di 27 titoli, tra cui otto ori.

Il vice presidente del Comitato Organizzatore di Pechino 2022 (Bocog) Yang Shu'an ha spiegato il motivo di questo enorme progresso ieri in conferenza stampa.

Quest'ultimo ha asserito: "nei passati Giochi Paralimpici Invernali, la Cina ha partecipato a pochissimi eventi, ma quest'anno gli atleti cinesi hanno avuto accesso a tutte le discipline", per poi proseguire, "la ragione più grande dietro a tale traguardo è il continuo impegno degli atleti con disabilità e il loro forte desiderio di partecipare alla vita sociale. Nel contempo, il governo cinese ha sempre sostenuto l'inclusione di questa categoria nella società e i programmi per le persone con disabilità hanno visto uno sviluppo globale, anche per quanto riguarda le discipline parasportive".

"Negli ultimi sette anni, dopo il successo della candidatura di Pechino per le Olimpiadi e le Paralimpiadi invernali del 2022, le persone disabili hanno partecipato attivamente agli sport invernali, un riflesso della forza nazionale complessiva di un Paese", ha detto Yang per poi aggiungere, "con lo sviluppo economico e sociale in Cina, vi sono stati assistenza e sostegno crescenti per i parasport".

"Le persone con disabilità cercano da sempre di migliorarsi, quindi è una combinazione di fattori", ha notato Yang, sottolineando inoltre che i Giochi Paralimpici Invernali non riguardano solo la vittoria di medaglie, ma sono piuttosto una piattaforma affinché le persone con disabilità possano esprimere il loro spirito che non si arrende mai e supera le difficoltà, e che "merita un applauso da tutti noi". (SEGUE)