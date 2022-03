Paralimpiadi: gli enormi progressi della Cina (2)

(XINHUA) - PECHINO, 09 MAR - Anche il portavoce del Comitato paralimpico internazionale (Cpi) Craig Spence ha fatto eco a queste dichiarazioni, affermando che "quando la Cina si mette in testa qualcosa, certamente la ottiene e a dimostrarlo ci sono i risultati in questione." Quest'ultimo ha notato: "possiedono anche un enorme bacino di talenti tra cui scegliere. Penso che in questo Paese vi siano 83 o 85 milioni di persone con disabilità, quindi è un enorme numero da cui attingere per trovare gli atleti".

Zhao Weidong, portavoce del Bocog, ha detto "i Giochi Paralimpici Invernali di Pechino hanno prodotto e continueranno a produrre diversi lasciti", aggiungendo, "penso che tali lasciti promuoveranno ulteriormente lo sviluppo dello sport per i disabili".

Il funzionario ha asserito inoltre che la Cina organizza dal 2016 eventi sportivi invernali per disabili e che il numero di partecipanti è aumentato da circa 10.000 persone a più di 300.000: "con la popolarità di questi sport su ghiaccio e neve, il prossimo passaggio consisterà nel promuovere ulteriormente il loro sviluppo a livello nazionale ", ha concluso. (XINHUA)