Gli organi umani hanno proprio ritmo invecchiamento (2)

(XINHUA) - PECHINO, 09 MAR - I ricercatori hanno rilevato 403 caratteristiche come metabolismo e immunità, classificandole in nove categorie, ovvero cuore, reni, fegato, sesso, pelle del viso, alimentazione, immunità, forma fisica e microbioma intestinale.

In seguito, il team ha sviluppato un indice di invecchiamento per correlare diversi sistemi corporei tra loro prima di giudicare i volontari come più veloci o più lenti rispetto alla loro età cronologica.

Dallo studio è emerso che alcuni individui in sovrappeso possono avere un tasso di invecchiamento più rapido legato al metabolismo, mentre per altri, questo è legato al fegato.

Questi risultati potrebbero essere utilizzati come obiettivi di intervento per migliorare lo stato di salute e rallentare il processo di invecchiamento in futuro, come hanno spiegato i ricercatori.

Il team ha ora in programma di seguire regolarmente i partecipanti per convalidare i risultati ottenuti e verrà utilizzata anche la tecnologia della singola cellula per esaminare l'invecchiamento programmato in modo più dettagliato.

Le variazioni da cellula a cellula in un individuo che invecchia riveleranno importanti informazioni sull'eterogeneità all'interno dei tipi di cellule e di tessuti, fornendo così intuizioni sui meccanismi di invecchiamento, come ha precisato un altro degli autori corrispondenti Claudio Franceschi della Lobachevsky State University in Russia. (XINHUA)