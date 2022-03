Cina: una vita in 'rosa' grazie ai roseti di Hainan

(XINHUA) - HAIKOU, 09 MAR - Prima di partire alla volta di Pechino per partecipare all'evento annuale del 'Due sessioni', Yang Ying era intenta a insegnare ai contadini come potare le piante in un roseto mentre chiedeva loro quali aspettative avessero per il futuro.

Yang, 46 anni, è una deputata presso la 13esima Assemblea Nazionale del Popolo, la legislatura nazionale cinese, ma è anche a capo di una società che gestisce le aziende che producono rose nella città di Sanya, nella provincia meridionale cinese di Hainan.

Yang si concentra sulla rivitalizzazione rurale e ha avanzato una proposta affinché gli abitanti dei villaggi raggiungessero la prosperità comune attraverso il settore: "integrando l'esperienza nella produzione, negli acquisti e negli scambi culturali, saranno creati più posti di lavoro e opportunità per aiutare gli abitanti dei villaggi ad aumentare il reddito", ha detto.

Nel corso degli anni, la 46enne ha portato molti abitanti rurali locali alla prosperità, passando attraverso l'impegno nel lavoro.

Nel 2006 Yang, che si occupava della gestione di aziende florovivaistiche a Shanghai, ha fatto un viaggio nell'isola tropicale di Hainan, dove ha visto il potenziale per piantagioni di rose fuori stagione.

"All'epoca, in Thailandia si coltivavano già con successo rose di alta qualità, quindi forse era possibile farlo anche ad Hainan, che ha una latitudine simile", ricorda Yang che, con il sostegno del governo locale, ha iniziato a coltivare le rose sull'isola. (SEGUE)