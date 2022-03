Cina: una vita in 'rosa' grazie ai roseti di Hainan (3)

(XINHUA) - HAIKOU, 09 MAR - PROSPETTIVE ROSEE In passato, il villaggio di Bohou era un luogo chiuso e arretrato dove i tifoni facevano rifluire l'acqua di mare nei terreni agricoli e conferivano al terreno caratteristiche salino-alcaline.

Di conseguenza, gli scarsi raccolti rendevano difficile per gli abitanti aumentare il proprio reddito. Basti pensare che nel 2012, il reddito medio annuo pro capite a Bohou era di 5.200 yuan (circa 822 dollari).

Grazie allo sviluppo della fiorente industria delle rose, tuttavia, gli abitanti del villaggio vengono pagati per lavorare nei roseti e ricevono dividendi alla fine dell'anno. Inoltre, anche i contadini che non piantano rose possono ottenere ottimi introiti dando in locazione i propri terreni.

Li Yumei, un'abitante del villaggio di Bohou, un tempo si guadagnava da vivere piantando risaie e durante l'anno la sua famiglia riusciva a malapena a mettere da parte qualche risparmio. (SEGUE)