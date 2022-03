Cina: una vita in 'rosa' grazie ai roseti di Hainan (2)

(XINHUA) - HAIKOU, 09 MAR - Tuttavia, l'idea era difficile da trasformare in realtà.

All'inizio infatti, le piantine di rosa non si adattavano bene alle condizioni di Hainan e appassivano in gruppo. Così per identificare le ragioni di tale evenienza, Yang ha viaggiato avanti e indietro tra Hainan e Shanghai, portando campioni di acqua e di terreno dalla base di piantagione di Sanya alla grande metropoli, affinché venissero testati, per poi scoprire che il terreno era caratterizzato da un'elevata alcalinità.

L'imprenditrice ha quindi assunto un gruppo di studenti universitari locali, agricoltori esperti e tecnici di Shanghai, investendo molto per migliorare le condizioni del suolo e dopo due anni di sforzi incessanti, ce l'ha fatta: le rose sono state piantate con successo ad Hainan.

Nel 2009, Yang ha affittato circa 184 ettari di terreno nei villaggi di Bohou e Liupan, a Sanya, come base di piantagione su larga scala e per lo sviluppo dell'industria culturale correlata. (SEGUE)