Cina: lavoro e indipendenza per le donne di campagna

(XINHUA) - YINCHUAN, 09 MAR - Macchine da cucire che ronzano e coni di filo che girano; Zhang Qiuli, 34 anni, cammina a grandi passi per il laboratorio in grande fermento, tenendo tutto sotto controllo.

Tre anni fa, era una casalinga di campagna che viveva con lo stipendio del marito, partito per lavorare in città. Oggi gestisce un gruppo di circa 40 lavoratori nella sua città natale.

"Invece di chiedere soldi a mio marito, me li guadagno da sola", ha affermato Zhang.

Zhang vive nel villaggio di Siyuan della città di Guyuan, nella regione autonoma Ningxia Hui in Cina nordoccidentale. Il villaggio si trova nella zona di Xihaigu, che fino a pochi anni fa era considerata 'inabitabile'.

Per molto tempo, le donne di Xihaigu sono rimaste a casa a prendersi cura dei bambini, del bestiame e dei raccolti, mentre gli uomini lavoravano fuori per mantenere la famiglia. Le casalinghe locali con poche fonti di reddito dovevano chiedere ai loro mariti i soldi per coprire le spese della casa, risparmiando su tutto ciò che potevano.

He Wenhua, 46 anni, del villaggio di Hongya a Xihaigu, ha ricordato che sua nonna raramente si comprava dei vestiti a causa delle preoccupazioni finanziarie ed era un'abitudine comune nel villaggio: "le donne delle zone rurali come mia nonna potevano contare solo sui loro mariti e la quantità di denaro che riuscivano a ottenere dipendeva spesso dall'umore degli uomini".

Nella sua generazione, invece, le donne di Xihaigu desiderano garantirsi un reddito proprio. Nel caso di Zhang, la donna aveva lasciato più volte il villaggio per svolgere lavori saltuari, ma dopo aver avuto un secondo figlio nel 2012, ha dovuto smettere per tornare a casa a prendersi cura dei figli.

La vita nel villaggio è cambiata negli ultimi anni, poiché la Cina ha raggiunto lo scopo di eliminare la povertà estrema alla fine del 2020. Sono state introdotte molte fabbriche nel villaggio locale, tra cui la Ningxia Quanxiang, un produttore di articoli per esterni, dove Zhang ha ottenuto un lavoro regolare per la prima volta.

Secondo Huang Shuihai, il direttore generale dell'azienda, oltre il 90% dei circa 500 dipendenti sono donne del posto. (SEGUE)