Cina: lavoro e indipendenza per le donne di campagna (2)

(XINHUA) - YINCHUAN, 09 MAR - Alcune, come Zhang, si sono fatte strada fino a diventare dirigenti. Zhang è ora capo officina della fabbrica e guadagna uno stipendio mensile di circa 4.000 yuan (circa 629 dollari).

"Non era bello chiedere soldi a qualcun altro", ha spiegato Zhang, "ora che siamo noi stesse capofamiglia, siamo più tranquille nelle spese".

Secondo il rapporto sui risultati del monitoraggio dell'Outline for the Development of Chinese Women (2011-2020), rilasciato dal National Bureau of Statistics a dicembre 2021, le donne rappresentano il 43,5% della popolazione attiva totale del Paese, grazie al miglioramento delle politiche per l'occupazione e l'avvio di attività negli ultimi dieci anni.

He, la donna del villaggio di Hongya, è diventata paraplegica a causa di un incidente stradale. Con il sostegno del governo, ha imparato a lavorare a maglia cappelli e scarpe, prodotti che vengono venduti in tutto il Paese e che le fanno guadagnare circa 30.000 yuan all'anno.

Nel tentativo di realizzare un ulteriore sviluppo, ha iniziato a trasmettere livestream i suoi lavori dalla sedia a rotelle e sta insegnando a lavorare a maglia a più di 20 donne del villaggio, in modo che anche loro possano crearsi una vita migliore.

"Sono disabile, ma ora mi sento più sicura e libera", ha raccontato He, "spero che più donne delle campagne possano raggiungere l'indipendenza finanziaria e condurre una vita dignitosa". Poiché sempre più donne dell'area rurale di Xihaigu stanno entrando a far parte della forza lavoro, assumono un ruolo più importante nella famiglia.

Zhang ha detto che a volte, quando sua figlia chiede la paghetta al marito, lui le dice: "chiedila a tua madre". Al lavoro, sostiene anche le altre lavoratrici appena assunte nella loro scelta, perché questo allevia un po' il peso finanziario delle loro famiglie: "inoltre, un lavoro ti aiuta a vivere il tuo vero io, invece di far ruotare la tua vita solo attorno a tuo marito e ai figli". (XINHUA)