Cina: indice prezzi produzione +8,8% a febbraio

(XINHUA) - PECHINO, 09 MAR - L'indice dei prezzi alla produzione cinese, che misura i costi dei beni alla soglia della fabbrica, è salito a febbraio dell'8,8% su base annua, come mostrano i dati odierni del National Bureau of Statistics (Nbs).

La cifra risulta moderata a confronto con l'aumento del 9,1% su base annua registrato a gennaio di quest'anno. L'indice in questione ha guadagnato a febbraio lo 0,5% su base mensile, rispetto al calo dello 0,2% osservato a gennaio.

Secondo lo statistico esperto dell'Nbs Dong Lijuan, è stato l'aumento dei prezzi del petrolio greggio e dei metalli non ferrosi a determinare l'incremento mensile dell'indice dei prezzi alla produzione di febbraio.

I dati di oggi hanno mostrato inoltre che l'indice dei prezzi al consumo della Cina, fra i principali indicatori dell'inflazione, è aumentato nel secondo mese del 2022 dello 0,9% su base annua. (XINHUA)