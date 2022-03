Cina: indice prezzi al consumo +0,9% a febbraio

(XINHUA) - PECHINO, 09 MAR - L'indice dei prezzi al consumo della Cina, uno fra i principali indicatori dell'inflazione, è aumentato dello 0,9% su base annua nel mese di febbraio, stagnante rispetto alla crescita vista nello stesso periodo dell'anno scorso, come mostrano i dati odierni del National Bureau of Statistics (Nbs).

Dong Lijuan, statistico esperto dell'ente, ha notato che su base mensile l'indice ha guadagnato lo 0,6% per via dell'aumento della domanda relativa ai prodotti alimentari durante il Festival di Primavera di febbraio, unitamente alle fluttuazioni dei prezzi energetici globali.

Secondo i dati, i prezzi degli alimenti sono saliti infatti dell'1,4% rispetto al mese precedente, facendo aumentare l'inflazione sui consumi mensili di 0,26 punti percentuali.

I prezzi dei prodotti di consumo industriale sono aumentati invece dello 0,8% rispetto a gennaio, alimentati dagli alti costi energetici a livello globale. Vi è stato un incremento anche per i prezzi di benzina, diesel e gas di petrolio liquefatto (Gpl), rispettivamente del 6,2%, 6,7% e 1,3%.

I dati di oggi mostrano inoltre che l'indice dei prezzi alla produzione della Cina, che misura i costi dei beni alla soglia della fabbrica, è aumentato a febbraio dell'8,8% su base annua.

Su base mensile, la crescita di quest'ultimo è stata dello 0,5%. (XINHUA)