Cina: idee a 'due sessioni' per prosperità comune

(XINHUA) - PECHINO, 09 MAR - I legislatori e i consiglieri politici hanno messo a disposizione tutta la loro saggezza per raggiungere l'obiettivo della prosperità comune, nelle 'due sessioni' in corso.

Zhang Tianren, un legislatore nazionale di Xinchuan, un villaggio montano nella provincia di Zhejiang nella Cina orientale, ha dichiarato che il suo paese ha quasi perso l'opportunità di potenziare la propria industria della frutta a causa della mancanza di fondi. Tuttavia, con l'introduzione di una partecipazione di soci - un punto di svolta nel percorso di Zhejiang verso la prosperità comune, quando sono stati invitati gli abitanti del villaggio a diventare soci dell'attività e guadagnare i dividendi - l'occasione ha potuto portare i suoi frutti.

Fondando delle società e invitando gli abitanti del villaggio a investire in esse, il villaggio ha costruito una base di produzione per il 'diaogua', un frutto simile al melone prodotto localmente, che dovrebbe portare 1,2 milioni di yuan (circa 190.000 dollari) di entrate annuali, ha affermato Zhang, il capo del partito del villaggio e il presidente della Tianneng Co.

Ltd.

"Introducendo la partecipazione di soci, non abbiamo risolto solo il problema della carenza di fondi per lo sviluppo del villaggio, ma facciamo anche pieno uso dei risparmi degli abitanti del villaggio e forniamo loro un nuovo canale di reddito", ha detto Zhang. (SEGUE)