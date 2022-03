Cina: idee a 'due sessioni' per prosperità comune

(XINHUA) - PECHINO, 09 MAR - I legislatori e i consiglieri politici hanno messo a disposizione tutta la loro saggezza per raggiungere l'obiettivo della prosperità comune, nelle 'due sessioni' in corso.

Zhang Tianren, un legislatore nazionale di Xinchuan, un villaggio montano nella provincia di Zhejiang nella Cina orientale, ha dichiarato che il suo paese ha quasi perso l'opportunità di potenziare la propria industria della frutta a causa della mancanza di fondi. Tuttavia, con l'introduzione di una partecipazione di soci - un punto di svolta nel percorso di Zhejiang verso la prosperità comune, quando sono stati invitati gli abitanti del villaggio a diventare soci dell'attività e guadagnare i dividendi - l'occasione ha potuto portare i suoi frutti.

Fondando delle società e invitando gli abitanti del villaggio a investire in esse, il villaggio ha costruito una base di produzione per il 'diaogua', un frutto simile al melone prodotto localmente, che dovrebbe portare 1,2 milioni di yuan (circa 190.000 dollari) di entrate annuali, ha affermato Zhang, il capo del partito del villaggio e il presidente della Tianneng Co.

Ltd.

"Introducendo la partecipazione di soci, non abbiamo risolto solo il problema della carenza di fondi per lo sviluppo del villaggio, ma facciamo anche pieno uso dei risparmi degli abitanti del villaggio e forniamo loro un nuovo canale di reddito", ha detto Zhang.

Questi sforzi, che mirano ad aumentare i redditi attraverso la promozione delle industrie locali e una distribuzione ragionevole, hanno rivelato la logica di fondo del percorso cinese verso la prosperità comune - "creare una torta più grande e migliore" prima attraverso gli sforzi congiunti del popolo e poi grazie alla divisione e alla distribuzione corretta dei benefici.

Gao Peiyong, vicepresidente dell'Accademia cinese delle scienze sociali e consigliere politico nazionale, ha sottolineato l'importanza della diligenza, del duro lavoro e dell'imprenditorialità, notando che prosperità comune non significa costruire uno stato egualitario o assistenziale.

Grazie all'esplorazione dal basso di nuovi canali di reddito e alle politiche di sostegno, il reddito pro capite disponibile dei residenti in 26 contee montane dello Zhejiang è aumentato più velocemente della media provinciale nel 2021, come hanno riferito le autorità locali.

Tuttavia, gli esperti hanno precisato che sono ancora necessari altri sforzi per raggiungere la prosperità comune, considerando le disparità in termini di crescita regionale, sviluppo urbano-rurale e accesso ai servizi pubblici nel Paese asiatico, tra gli altri problemi.

"Un passo fondamentale verso la prosperità comune è aumentare la spesa del governo nell'affrontare gli anelli deboli del benessere delle persone", ha commentato Xu Hongcai, vicedirettore della Commissione di politica economica dell'Associazione cinese di scienza politica.

Xu ha invitato a sfruttare maggiormente le misure fiscali per ridurre i divari di ricchezza, rafforzare le reti di previdenza sociale e migliorare i sussidi per i gruppi a basso reddito.

Nel 2022, i pagamenti dei trasferimenti del governo centrale cinese alle amministrazioni locali vedranno una crescita del 18%, pari a circa 1.500 miliardi di yuan, il più grande aumento degli ultimi anni. Gran parte dei nuovi fondi saranno incanalati verso le amministrazioni a livello di prefettura e contea, considerando come una delle priorità il soddisfare le esigenze di vita delle persone, secondo il rapporto sul lavoro del governo di quest'anno.

La Cina, inoltre, si legge nel rapporto, aumenterà il sostegno all'istruzione prescolare di interesse pubblico, incoraggerà le università e gli istituti superiori a iscrivere più studenti dalle regioni centrali, occidentali e dalle zone rurali.

Un'attenzione speciale è stata data al miglioramento delle politiche di previdenza sociale riguardanti il lavoro flessibile, riferendosi alle nuove forme di impiego che attualmente interessano circa 200 milioni di persone in Cina.

Li Dongsheng, presidente del gigante cinese dell'elettronica Tcl Group e un legislatore nazionale, ha proposto di istituire una piattaforma indipendente all'interno del sistema nazionale di previdenza sociale per i lavoratori con impieghi flessibili e di standardizzare i contratti di lavoro per proteggere i diritti e gli interessi legittimi.

Mentre entra nell'era dell'economia digitale, la Cina può anche sfruttare il ruolo degli strumenti digitali nella promozione della prosperità comune.

Costruendo un governo digitale, il Paese asiatico sta migliorando i propri servizi pubblici, indirizzando politiche più favorevoli e informazioni di mercato verso le aree rurali, oltre a creare più opportunità per chi cerca lavoro e la crescita economica, come ha aggiunto Jiang Ying, vice Ceo di Deloitte Cina e un consigliere politico nazionale.