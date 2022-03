Cina: idee a 'due sessioni' per prosperità comune (4)

(XINHUA) - PECHINO, 09 MAR - Li Dongsheng, presidente del gigante cinese dell'elettronica Tcl Group e un legislatore nazionale, ha proposto di istituire una piattaforma indipendente all'interno del sistema nazionale di previdenza sociale per i lavoratori con impieghi flessibili e di standardizzare i contratti di lavoro per proteggere i diritti e gli interessi legittimi.

Mentre entra nell'era dell'economia digitale, la Cina può anche sfruttare il ruolo degli strumenti digitali nella promozione della prosperità comune.

Costruendo un governo digitale, il Paese asiatico sta migliorando i propri servizi pubblici, indirizzando politiche più favorevoli e informazioni di mercato verso le aree rurali, oltre a creare più opportunità per chi cerca lavoro e la crescita economica, come ha aggiunto Jiang Ying, vice Ceo di Deloitte Cina e un consigliere politico nazionale. (XINHUA)