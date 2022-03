Cina: idee a 'due sessioni' per prosperità comune (3)

(XINHUA) - PECHINO, 09 MAR - Xu ha invitato a sfruttare maggiormente le misure fiscali per ridurre i divari di ricchezza, rafforzare le reti di previdenza sociale e migliorare i sussidi per i gruppi a basso reddito.

Nel 2022, i pagamenti dei trasferimenti del governo centrale cinese alle amministrazioni locali vedranno una crescita del 18%, pari a circa 1.500 miliardi di yuan, il più grande aumento degli ultimi anni. Gran parte dei nuovi fondi saranno incanalati verso le amministrazioni a livello di prefettura e contea, considerando come una delle priorità il soddisfare le esigenze di vita delle persone, secondo il rapporto sul lavoro del governo di quest'anno.

La Cina, inoltre, si legge nel rapporto, aumenterà il sostegno all'istruzione prescolare di interesse pubblico, incoraggerà le università e gli istituti superiori a iscrivere più studenti dalle regioni centrali, occidentali e dalle zone rurali.

Un'attenzione speciale è stata data al miglioramento delle politiche di previdenza sociale riguardanti il lavoro flessibile, riferendosi alle nuove forme di impiego che attualmente interessano circa 200 milioni di persone in Cina.

