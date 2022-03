Cina: idee a 'due sessioni' per prosperità comune (2)

(XINHUA) - PECHINO, 09 MAR - Questi sforzi, che mirano ad aumentare i redditi attraverso la promozione delle industrie locali e una distribuzione ragionevole, hanno rivelato la logica di fondo del percorso cinese verso la prosperità comune - "creare una torta più grande e migliore" prima attraverso gli sforzi congiunti del popolo e poi grazie alla divisione e alla distribuzione corretta dei benefici.

Gao Peiyong, vicepresidente dell'Accademia cinese delle scienze sociali e consigliere politico nazionale, ha sottolineato l'importanza della diligenza, del duro lavoro e dell'imprenditorialità, notando che prosperità comune non significa costruire uno stato egualitario o assistenziale.

Grazie all'esplorazione dal basso di nuovi canali di reddito e alle politiche di sostegno, il reddito pro capite disponibile dei residenti in 26 contee montane dello Zhejiang è aumentato più velocemente della media provinciale nel 2021, come hanno riferito le autorità locali.

Tuttavia, gli esperti hanno precisato che sono ancora necessari altri sforzi per raggiungere la prosperità comune, considerando le disparità in termini di crescita regionale, sviluppo urbano-rurale e accesso ai servizi pubblici nel Paese asiatico, tra gli altri problemi.

"Un passo fondamentale verso la prosperità comune è aumentare la spesa del governo nell'affrontare gli anelli deboli del benessere delle persone", ha commentato Xu Hongcai, vicedirettore della Commissione di politica economica dell'Associazione cinese di scienza politica. (SEGUE)