Cina: avvistati madre e cucciolo di panda selvatico

(XINHUA) - CHENGDU, 09 MAR - Le autorità forestali locali della contea di Baoxing nella città di Ya'an, nella provincia sud-occidentale cinese del Sichuan, hanno avvistato una coppia di panda giganti presso il parco nazionale locale che ospita questi esemplari.

Il 5 marzo infatti, le riprese registrate da una telecamera a infrarossi hanno immortalato il cucciolo di panda intento a seguire la madre verso la cavità di un albero per riposare.

Secondo il personale della base di protezione locale, si ritiene che il piccolo panda abbia circa sei mesi di vita.

I due animali erano stati immortalati già in precedenza nella notte del 12 gennaio. Questa volta, la copp si trovava nell'area protetta centrale amministrata dalla contea di Baoxing che fa capo al Giant Panda National Park, ad un'altitudine compresa tra i 2.500 e i 3.800 metri.

L'area vanta rigogliosi cespugli di bambù metake, o freccia, acqua in abbondanza ed è adatta alla fauna selvatica in pericolo. Dal mese di ottobre 2021, nell'area di Baoxing sono state immortalate per ben cinque volte le immagini di madre e cucciolo di panda selvatico, registrando inoltre 21 specie selvatiche, tra cui panda rossi e fagiani orecchiuti bianchi.

Il panda gigante è stato scoperto per la prima volta nella contea di Baoxing circa un secolo fa, quando un prete cattolico francese, il quale era anche uno zoologo e un botanico, si è imbattuto in una pelliccia bianca e nera che poi si è scoperto appartenere a una specie nuova per la scienza. (XINHUA)