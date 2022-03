Apertura della Cina un vantaggio per il mondo

(XINHUA) - PECHINO, 09 MAR - Sfidando il protezionismo e i venti contrari dovuti alla pandemia, la Cina ha continuato a portare avanti il suo impegno nel perseguire un'apertura ad alto livello, fornendo risultati vantaggiosi per tutti in un mondo che tuttora arranca sul cammino verso la ripresa.

Nell'ultimo rapporto sul lavoro del governo cinese, presentato lo scorso sabato alla legislatura nazionale, si riafferma la determinazione ad aprire ulteriormente le porte del Paese, il quale continuerà ad agevolare il commercio estero, a incoraggiare gli investimenti esteri e a promuovere la cooperazione di alta qualità nel quadro dell'Iniziativa Belt and Road (Bri).

Dalla presentazione di una nuova filosofia di sviluppo con una crescita innovativa, coordinata, verde, aperta e condivisa, la Cina ha accelerato il suo ritmo di apertura, facendo mosse strategiche per abbracciare le opportunità di sviluppo.

Negli ultimi anni, la nazione orientale ha ospitato molteplici eventi espositivi dedicati alle imprese globali affinché queste si riunissero e attingessero a uno dei più grandi mercati del mondo. Nonostante i disagi dovuti al Covid-19, il Paese ha organizzato infatti la China International Import Expo, la China International Fair for Trade in Services e la China International Consumer Products Expo, fornendo piattaforme per il commercio e gli scambi. (SEGUE)