Apertura della Cina un vantaggio per il mondo (3)

(XINHUA) - PECHINO, 09 MAR - Un altro punto luminoso negli sforzi di apertura della Cina è l'iniziativa Belt and Road. Con l'obiettivo di portare avanti lo spirito della Via della Seta, questa ha dato risultati fruttuosi quale piattaforma aperta per la cooperazione. L'anno scorso, il commercio di beni con i Paesi lungo la Belt and Road è stato di 11.600 miliardi di yuan (circa 1.840 miliardi di dollari) mentre il numero totale di viaggi in treno merci Cina-Europa ha raggiunto quota 15.183, rispetto ai soli 42 del 2012.

Il commercio estero è stato un importante indicatore del livello di apertura del Paese e grazie a politiche commerciali favorevoli, questo nel 2021 è salito ancora di grado in Cina, superando per la prima volta i 6.000 miliardi di dollari.

Come dimostrato negli ultimi anni, le politiche di apertura hanno aiutato la seconda economia più grande del mondo a scrivere storie di successi economici. Anche se le incertezze e le sfide incombono su scala globale, tale slancio non dovrebbe ridursi di intensità.

"Faremo pieno uso dei mercati e delle risorse internazionali e nazionali, continueremo a espandere la cooperazione economica internazionale e il commercio, e solleciteremo una riforma profonda e uno sviluppo di alta qualità promuovendo un'apertura di alto livello", come si legge nel rapporto sul lavoro del governo di quest'anno. (XINHUA)