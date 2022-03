Apertura della Cina un vantaggio per il mondo (2)

(XINHUA) - PECHINO, 09 MAR - Gli investitori globali hanno espresso un voto di fiducia alla Cina scommettendo di più. I dati ufficiali mostrano che gli investimenti diretti esteri in uso effettivo nella Cina continentale si sono espansi del 20,2% su base annua arrivando a 173,48 miliardi di dollari nel 2021.

Tale cifra ha raggiunto un livello record e rappresenta un grande passo avanti rispetto a quella del 2012 pari a 111,72 miliardi di dollari.

E dietro tale traguardo sbalorditivo ci sono gli sforzi incessanti del Paese volti a ottimizzare il proprio ambiente commerciale, ad aprire più settori per gli investitori globali e a istituire più zone pilota di libero scambio.

Nel 2020, la Cina si è classificata al 31esimo posto su 190 economie nell'Ease of Doing Business Index ('indice della facilità per fare affari') della Banca Mondiale, un salto in confronto al 91esimo posto del 2012, come emerge da un libro bianco intitolato 'China's Epic Journey from Poverty to Prosperity ' ('L'epico viaggio della Cina dalla povertà alla prosperità').

Inoltre, il numero di voci sulla lista nazionale negativa per gli investitori stranieri è stato ridotto dalle 63 presenti sul primo elenco del 2017 alle 31 del 2021.

Dopo che la Cina ha iniziato a creare zone pilota di libero scambio a Shanghai, il Paese ne ha istituite altre 20 in tutto il Paese per sostenere gli investimenti esteri e facilitare il commercio. (SEGUE)