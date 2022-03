Paralimpiadi: Forster a bambini,seguite vostri sogni

(XINHUA) - BERLINO, 08 MAR - Anna-Lena Forster trova sempre il tempo per incoraggiare i bambini a seguire i propri sogni sportivi.

Nonostante si alleni tutto l'anno, la 26enne è coinvolta nel campo dell'educazione.

Sulla sua pagina web, incoraggia i più piccoli a scoprire nuovi confini e ad acquisire fiducia. "Sono molto impegnata con l'allenamento e con il mio lavoro, ma ho sempre tempo per incoraggiare i giovani a fare sport", ha spiegato Forster.

Un maggior numero di persone conoscerà la monosciatrice tedesca e verrà ispirato dai suoi racconti a seguito della vittoria dell'atleta nella supercombinata seduta alle Paralimpiadi di Pechino 2022.

All'età di 9 anni, i suoi genitori, appassionati di sport invernali, la portarono a molti workshop per sciatori principianti. "Ho partecipato a diversi di questi allenamenti e gradualmente mi sono appassionata. Non mi sono innamorata subito, ma le cose cambiano", ha condiviso la campionessa paralimpica.

Le sono bastati due anni per essere notata dagli allenatori di talento tedeschi. "Sono venuti a chiedermi se fossi interessata ad entrare nella squadra nazionale dei giovani talenti", ha raccontato dopo aver vinto la sua terza medaglia a Pechino 2022. (SEGUE)