Paralimpiadi: Forster a bambini,seguite vostri sogni (2)

(XINHUA) - BERLINO, 08 MAR - All'inizio, l'atleta non aveva pensato allo sport come un percorso verso il successo, ma semplicemente godeva del piacere di farlo. Secondo Forster, lo sport serve da mezzo per aiutare le persone a crescere e acquisire fiducia.

Fin da piccola, lo sport ha avuto un ruolo fondamentale nella sua vita ed è riuscita a bilanciare perfettamente scuola e attività sportiva: "potevo prendermi del tempo libero da scuola per allenarmi e gareggiare, a patto di essere sempre al passo con le materie scolastiche".

Oggi le piacciono l'arrampicata, il trampolino, il nuoto e il basket.

Il momento in cui Forster ha tagliato il traguardo con le braccia alzate a Yanqing ha stupito i suoi fan. "Non dimenticherò mai il mio primo oro nel 2018, ma la medaglia di oggi significa davvero tanto per me, è una delle più importanti della mia carriera", ha spiegato l'atleta.

Travolta dalla gioia, la sciatrice tedesca, che ha studiato psicologia, ha persino dimenticato dove fosse la sua sedia a rotelle.

Prima della gara, ha parlato molto con gli psichiatri sportivi della squadra che l'hanno aiutata a rimanere calma e concentrata. "Mi hanno detto di leggere la pista e di tenere a mente le sue parti difficili. Sono riuscita a dimenticare gli ostacoli delle gare precedenti", ha aggiunto Forster.

Ottenere due argenti in discesa e super-G ha deluso la sciatrice, ma l'oro nella supercombinata seduta l'ha motivata a continuare per i restanti eventi. (XINHUA)