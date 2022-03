Huawei in Ungheria guarda al futuro

(XINHUA) - BUDAPEST, 08 MAR - L'Ungheria si sta avvicinando all'avanguardia dei progressi della tecnologia 5G, con il completamento della digitalizzazione presso lo stabilimento European Supply Center (Esc) di Huawei a Paty, 20 km a ovest della capitale del Paese, Budapest.

Tale sviluppo consentirà una serie di soluzioni Industry 4.0 basate sul 5G al fine di sostenere il centro di logistica e produzione, stando a quanto reso noto ieri a Budapest dall'azienda.

Centinaia di milioni di fiorini sono stati investiti in veicoli da trasporto a guida autonoma, oltre che nell'elaborazione delle immagini controllata dall'intelligenza artificiale della realtà aumentata. Questo passaggio aiuterà inoltre nelle operazioni di logistica, di produzione e di controllo della qualità, come comunicato da Huawei.

La rete privata 5G aumenterà anche il lavoro e la sicurezza dei dati ad un livello eccezionalmente alto, ha aggiunto l'azienda.

Laszlo Gyorgy, segretario di Stato per la strategia economica e la regolamentazione del ministero dell'Innovazione e della Tecnologia, ieri ha dichiarato: "l'investimento a Paty è un ottimo esempio del fatto che l'Ungheria è all'avanguardia negli sviluppi tecnologici 5G".

"I Paesi che non approfittano di questa opportunità perderanno la propria competitività, dal momento che tali piattaforme tecnologiche saranno decisive nei prossimi decenni", ha aggiunto Laszlo.

Al contempo, Jason Xie, Ceo di Huawei Technologies Ungheria, in una conferenza stampa tenutasi ieri ha precisato: "lo sviluppo a Paty è una dimostrazione eccezionale e reale dell'utilizzo aziendale del 5G nel modello Industry 4.0", continuando: "lo sviluppo fornirà inoltre una visione dei processi di produzione e logistica del futuro".

Huawei Technologies è presente in oltre 170 Paesi e i suoi prodotti e servizi sono utilizzati da quasi un terzo della popolazione mondiale.

Nel 2020, Huawei ha raggiunto un fatturato globale combinato di più di 137 miliardi di dollari, con un aumento dell'11% rispetto al 2019.

In Ungheria, l'azienda fornisce lavoro ad oltre 2.000 persone. (XINHUA)