Covid: 175 nuovi casi locali in Cina continentale

(XINHUA) - PECHINO, 08 MAR - Ieri in Cina continentale sono state segnalate 175 infezioni di Covid-19 a trasmissione locale; lo ha reso noto oggi la Commissione Sanitaria Nazionale.

Di queste, 46 sono emerse nello Jilin, 45 nel Guangdong, 31 nello Shandong, e 10 ciascuna nello Jiangsu e nel Gansu. I casi restanti sono stati riportati in altre 11 suddivisioni a livello provinciale, come fa sapere l'ente nel consueto bollettino quotidiano.

Secondo quest'ultimo sono stati rilevati inoltre 150 nuovi contagi importati.

A Shanghai sono emersi invece 5 nuovi casi sospetti, tutti provenienti dall'esterno della Cina continentale, mentre non vi sono stati ulteriori decessi correlati alla malattia.

Sempre ieri vi è stata inoltre la segnalazione di 443 asintomatici, 113 dei quali provenienti dall'estero.

Al 7 marzo il totale dei contagi confermati in Cina continentale, che comprende i casi locali e quelli importati, ha raggiunto quota 111.520, con 4.052 pazienti ancora in terapia, di cui 9 in condizioni gravi.

Da inizio pandemia, in Cina continentale sono in totale 4.636 le persone che hanno perso la vita a causa del virus. (XINHUA)