Cina: ulteriore tutela a favore di donne e bambini

(XINHUA) - PECHINO, 08 MAR - Le autorità giudiziarie cinesi hanno intensificato gli sforzi al fine di tutelare meglio le donne e i bambini, stando ai rapporti di lavoro della Suprema Corte nonché massimo organo procuratore del Paese.

I rapporti sono stati presentati oggi alla sessione in corso del Congresso Nazionale del Popolo per essere deliberati quest'oggi, nella data che coincide con la Giornata Internazionale della Donna.

La Cina si oppone fermamente alla violenza domestica e punisce rigorosamente gli autori di abusi in conformità con le leggi, si evince da un rapporto di lavoro della Suprema Corte del Popolo.

La Suprema Corte, in collaborazione con l'All-China Women's Federation, ha emesso un totale di 3.356 ordini per la tutela della sicurezza personale al fine di rafforzare pienamente la protezione delle donne e dei bambini nel 2021, si legge nel rapporto dell'ente.

Dal documento emerge che la Suprema Corte ha inoltre evidenziato severe punizioni imposte ai crimini legati alle molestie sessuali, al rapimento e al traffico di donne o bambini, oltre che la tratta degli stessi soggetti che vengono rapiti e venduti, a dimostrazione di una tutela giudiziaria rafforzata.

La protezione delle donne e dei bambini è stata sottolineata anche nel rapporto di lavoro della Procura Suprema del Popolo, che, stando al documento, si è impegnata a prendere una posizione dura nel perseguire i sospetti coinvolti nel rapimento e nel traffico di esseri umani.

Coloro che comprano donne o bambini rapiti, che si rifiutano di salvare le vittime o che impediscono ad altri di farlo, dovranno affrontare le conseguenze dei propri atti, ha scritto nel rapporto la Procura Suprema del Popolo, evidenziando gli sforzi trasversali nella lotta contro il crimine.

Il Ministero della Pubblica Sicurezza cinese ha lanciato un'operazione speciale di 10 mesi con l'obiettivo di reprimere il rapimento e il traffico di donne e bambini a partire dal 1° marzo, nell'ambito degli sforzi per proteggere maggiormente queste categorie. (XINHUA)