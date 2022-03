Cina-Ue: colloquio tra Wang e Borrell

(XINHUA) - PECHINO, 08 MAR - Il consigliere di Stato cinese nonché ministro degli Esteri Wang Yi ha avuto ieri una conversazione telefonica con Josep Borrell, alto rappresentante dell'Unione europea (Ue) per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Durante il colloquio, Borrell ha condiviso i punti di vista e le posizioni dell'Unione in merito all'attuale situazione in Ucraina, sottolineando che al momento la cosa più importante è il cessate il fuoco ed evitare ulteriori vittime di massa.

L'Ue sostiene la risoluzione della questione tramite i negoziati, ha aggiunto Borrell.

Notando che la Cina è una nazione amante della pace, l'alto rappresentante europeo ha sottolineato che si augura che la parte cinese possa svolgere il proprio ruolo nell'incoraggiare e nel determinare un cessate il fuoco, oltre che nello spingere le parti interessate ad instradarsi su un percorso di negoziati e di accordi politici.

Dal suo canto, Wang ha affermato che la Cina si rammarica del fatto che la situazione in Ucraina sia arrivata a questo punto, aggiungendo che le sanzioni non risolveranno i problemi, e che la loro l'escalation non farà che complicare e amplificare ulteriormente la situazione.

La priorità assoluta al momento è quella di evitare una crisi umanitaria, ha proseguito Wang, precisando che la Cina ha pubblicamente proposto un'iniziativa con sei punti finalizzata a prevenire una crisi umanitaria in Ucraina, volta principalmente alla promozione di una sinergia tra la comunità internazionale al fine di evitare un ulteriore deterioramento della situazione umanitaria nel Paese. (SEGUE)