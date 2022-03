Cina-Ue: colloquio tra Wang e Borrell (2)

(XINHUA) - PECHINO, 08 MAR - Wang ha dichiarato che la Russia e l'Ucraina dovrebbero essere incoraggiate nello svolgimento di colloqui di pace, e che la parte cinese ha sostenuto il dialogo fin dall'inizio.

Il Ministro cinese ha condiviso le proprie aspettative in merito al fatto che la comunità internazionale possa sostenere la Russia e l'Ucraina nel raggiungimento di negoziati leali, che non solo dovrebbero proseguire in futuro, ma anche portare al cessate il fuoco, alla fine dei conflitti e alla pace.

La Cina è disposta a continuare a svolgere un ruolo costruttivo nell'ambito della propria capacità di de-escalation della situazione, ha continuato Wang, aggiungendo che spera che in futuro l'Ue terrà un dialogo esauriente e sincero con la Russia in merito alle questioni di sicurezza europea, e formerà un meccanismo di sicurezza europeo equilibrato, efficace e sostenibile in conformità con il principio di 'indivisibilità della sicurezza'.

Nelle circostanze attuali, la Cina e l'Unione Europea, quali due grandi potenze globali, dovrebbero collaborare insieme allo scopo di prepararsi al meglio per il vertice Cina-Ue, in modo da inviare un segnale positivo al mondo, ha concluso Wang.

Borrell ha dichiarato che l'Unione è pronta a lavorare con la Cina allo scopo di promuovere insieme l'ulteriore sviluppo dei legami tra le due parti. (XINHUA)