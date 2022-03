Cina: tutelare meglio i diritti delle donne

(XINHUA) - PECHINO, 08 MAR - I legislatori cinesi hanno dato grande importanza alla protezione dei diritti e degli interessi delle donne, secondo una relazione di lavoro presentata oggi alla legislatura nazionale del Paese per la revisione.

I legislatori hanno redatto e condotto una revisione iniziale delle modifiche della legge sulla protezione dei diritti e degli interessi delle donne, stando alla relazione di lavoro del Comitato Permanente dell'Assemblea Nazionale del Popolo.

Sono state inoltre condotte ricerche approfondite su questioni di rilievo riguardanti la protezione dei diritti e degli interessi delle donne, e sono state migliorate le disposizioni pertinenti in settori come la tutela preventiva, la gestione delle segnalazioni di violazioni, le misure di assistenza e la gestione delle responsabilità. (XINHUA)