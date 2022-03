Cina: trovato fossile stegosauro di 169 mln anni fa

(XINHUA) - CHONGQING, 08 MAR - Un fossile di stegosauro risalente a 169 milioni di anni fa è stato rinvenuto presso la municipalità di Chongqing, nel sud-ovest della Cina.

Quest'ultimo è stato estratto da un grande giacimento paleontologico nella contea di Yunyang e i paleontologi cinesi e britannici lo hanno identificato quale appartenente a una nuova specie di stegosauro, come fa sapere l'ufficio municipale per la pianificazione e le risorse naturali.

"Si tratta del più antico stegosauro mai trovato in Asia nonché uno dei più antichi dissotterrati nel mondo", spiega Dai Hui, un ricercatore del Chongqing Bureau of Geology and Minerals Exploration.

A giudicare dai fossili appena riportati alla luce, che includono ossa della schiena, delle spalle, delle zampe e delle costole, nonché basi della corazza, la nuova specie era lunga circa 3 metri e alta 2 metri, e presentava due paia di grandi speroni ossei all'estremità della coda.

La Cina è ricca di specie di stegosauri, dal momento che sul suo territorio ne sono state rinvenute circa il 40% del totale mondiale. Secondo Dai, i fossili di questo genere di dinosauro sono distribuiti principalmente nel Sichuan, a Chongqing, nello Xinjiang, nella Mongolia Interna e nel Tibet.

I ricercatori hanno chiamato il dinosauro 'Bashanosaurus primitivus', con 'Bashan' che si riferisce all'antico nome dell'area cinese di Chongqing, mentre la parola latina 'primitivus' sta per 'primo'.

Dai afferma inoltre che "il Bashanosaurus Primitivus fornisce nuove prove fisiche per lo studio dell'origine dello stegosauro".

Un documento di ricerca dedicato alla scoperta è stato pubblicato lo scorso venerdì nel Journal of Vertebrate Paleontology. (XINHUA)